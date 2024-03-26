В ООН сочли невозможным проверить сведения о следе Украины в теракте в «Крокусе»

Хак: ООН не может проверить информацию об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Организация Объединенных Наций (ООН) не может проверить или подтвердить информацию об украинском следе в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

По его словам, ООН не обладает подобными сведениями.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске готовили радикальные исламисты из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Теракту также содействовали украинские спецслужбы.

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Все исполнители теракта были задержаны в Брянской области — они пытались вырваться из России на территорию Украины на автомобиле.