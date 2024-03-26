В отношении Моргенштерна завели три новых дела

На Моргенштерна завели три новых дела за невыполнение требований прокурора

На рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) завели три дела за невыполнение требований прокурора. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что административные протоколы поступили в Савеловский суд Москвы, однако там их не стали рассматривать и передали в другой суд, куда они еще не поступили. По каждому из них исполнителю грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

Уточняется, что нарушения могут быть связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на российского рэпера Ивана Алексеева (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известного под псевдонимом Noize MC, завели третье дело по статье о нарушении закона об иноагентах.