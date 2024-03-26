Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 26 марта 2024Мир

В Польше возникла партия сторонников выхода из ЕС

В Польше возникла партия сторонников выхода из ЕС под названием «Независимость»

Фото: Alik Keplicz / AP

В Польше возникла партия под названием «Независимость» — ее сторонники выступают за выход из Европейского союза (ЕС). Об этом рассказал один из основателей партии Роберт Бонкевич в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Пришло время покинуть ЕС, который вместо заветного Ковчега оказался тонущим Титаником», — рассказал политик.

Он также призвал вывести народ Польши из «летаргии», и подчеркнул, что целями партии является противодействие «глупостям зеленого курса», а также «разрушения польского сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, транспортной отрасли». Бонкевич известен своими националистическими взглядами и является ежегодной акции «Марш независимости».

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявила, что НАТО рассмотрит возможность сбивать ракеты до пересечения ими границ стран альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил в отставку главу СНБО

      Галкин пошутил про «голую вечеринку»

      Спасшийся из «Крокуса» в деталях раскрыл свой путь из зала с террористами

      Зеленский назначил нового главу СНБ Украины

      На Украине назначили нового главу Службы внешней разведки

      Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала внешность после удаления филлеров

      Назван дорожавший за год в пять раз вид топлива

      На концерте «Пикника» в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности

      МОК сделал заявление об Олимпиаде в Париже после теракта в «Крокусе»

      Нехватку квалифицированных кадров на Украине объяснили мобилизацией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше