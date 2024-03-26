В Польше возникла партия сторонников выхода из ЕС под названием «Независимость»

В Польше возникла партия под названием «Независимость» — ее сторонники выступают за выход из Европейского союза (ЕС). Об этом рассказал один из основателей партии Роберт Бонкевич в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Пришло время покинуть ЕС, который вместо заветного Ковчега оказался тонущим Титаником», — рассказал политик.

Он также призвал вывести народ Польши из «летаргии», и подчеркнул, что целями партии является противодействие «глупостям зеленого курса», а также «разрушения польского сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, транспортной отрасли». Бонкевич известен своими националистическими взглядами и является ежегодной акции «Марш независимости».

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявила, что НАТО рассмотрит возможность сбивать ракеты до пересечения ими границ стран альянса.