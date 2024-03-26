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12:48, 26 марта 2024Мир

В Польше заявили о планах НАТО сбивать ракеты до пересечения границ альянса

Замглавы МИД Польши Шейна: НАТО рассмотрит возможность сбивать ракеты до границ

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО рассмотрит возможность сбивать ракеты до пересечения ими границ стран альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF24.

Шейна прокомментировал инцидент с якобы вхождением российской крылатой ракеты в воздушное пространство Польши. По его словам, в настоящий момент в рамках НАТО рассматриваются различные концепции реагирования на пролет ракет вблизи стран блока.

«В том числе и того, чтобы такие ракеты сбивались, когда они пролетают очень близко от границы НАТО», — отметил замглавы МИД Польши. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято только с согласия властей Украины и с учетом возможных международных последствий.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о планах обсудить «ракетный инцидент» с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Также он рассказал о планируемом совещании в канцелярии премьер-министра Польши по этому вопросу.

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      Юрий Леонов
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