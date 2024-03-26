В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

МИД ПМР: республика не планирует обращаться к России с просьбой о присоединении

Власти Приднестровья не планируют обращаться к Москве с просьбой о включении республики в состав России. Подобные планы в беседе с RTVI отверг глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Журналисты задали вопрос руководителю внешнеполитического ведомства ПМР о возможности обращения Тирасполя к Москве с просьбой о присоединении республики к России в контексте съезда депутатов Приднестровья. «Повторюсь: это не наш нарратив, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла», — ответил Игнатьев.

Он пояснил, что инициатива съезда была связана с беспрецедентным нарушением международного права со стороны Молдавии и попыткой привлечь внимание мирового сообщества к политике Кишинева.

28 февраля в Тирасполе прошел съезд народных представителей ПМР. Тогда по итогам мероприятия делегаты обратились к России с просьбой поддержать республику в урегулировании отношений с Молдавией.