В России иностранца приговорили к пожизненному сроку за растление малолетних

Суд Москвы дал пожизненный срок гражданину Таджикистана за растление малолетних

Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы 55-летнего гражданина Таджикистана, который растлил шесть малолетних детей два года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Иностранца признали виновным в 20 эпизодах по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии особого режима.

По данным следствия, подсудимый с 2021 по 2022 год совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении шести малолетних, находясь в квартире на Очаковском шоссе. Позже выяснилось, что на территории Москвы мужчина находился в нарушение миграционного законодательства.

На время проведения расследования он был помещен под стражу.

Ранее в столице силовики задержали 29-летнего уроженца Средней Азии по подозрению в связях с украинской разведкой. Проводится проверка.