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08:50, 26 марта 2024Россия

В российском регионе решили вооружить охрану на массовых мероприятиях

Ярославский губернатор Евраев: на массовых мероприятиях охрана будет вооружена

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Власти приняли решение вооружить охрану, которая присутствует на массовых мероприятиях в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Приняли решение, что теперь на всех массовых мероприятиях будем выставлять посты вооруженной охраны. Жизни людей — главная ценность. Полумер тут быть не должно», — отчитался губернатор.

Он подчеркнул, что теракт в «Крокусе» стал поводом для усиления бдительности. В связи с этим в Ярославской области максимально усилят меры безопасности при проведении крупных массовых мероприятий, сообщил Евраев.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин в беседе с «Лентой.ру» заявил о необходимости внести коррективы в систему безопасности, чтобы предотвратить повторение масштабных и чудовищных терактов. Он призвал передать охрану зданий, где проводятся массовые мероприятия, силовикам.

После теракта в «Крокусе» 22 марта все торговые центры России усилили охрану. Также там дополнительно протестировали работу систем обеспечения эвакуации (разблокировка дверей, световые табло и остановка эскалаторов), а также речевого оповещения. На фоне терактов посещаемость ТЦ в Москве в субботу, 23 марта, упала на 20–45 процентов.

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      Анастасия Шейкина
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