«Ведомости»: российские торговые центры усилили охрану

Российские торговые центры усилили охрану после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают «Ведомости».

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, также дополнительно протестирована работу систем обеспечения эвакуации (разблокировка дверей, световые табло и остановка эскалаторов), а также речевого оповещения.

Отмечается, что посещаемость моллов в Москве за субботу, 23 март, упала на 20–45 процентов.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.