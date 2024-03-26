В российском регионе задержали чемпиона мира по джиу-джитсу из-за связи с ИГ

В Ингушетии задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Имагожева из-за связи с ИГ

В Ингушетии правоохранители задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева из-за связи с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, Имагожев контактировал с ячейкой ИГ, которую ликвидировали 3 марта. Спортсмен оказывал им помощь в преступных действиях.

25-летний Сейд-Умар Имагожев — многократный победитель и призер российских и международных соревнований, Чемпион мира, специализируется по джиу-джитсу и грепплингу.

Ранее в Турции силы безопасности задержали в 30 регионах страны 147 человек, подозреваемых в причастности к ИГ.