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11:03, 26 марта 2024Россия

В СПЧ высказались о снятии моратория на смертную казнь

Член СПЧ Меркачева: возвращать смертную казнь в России нельзя
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России нельзя снимать мораторий на смертную казнь. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева, ее слова приводит РИА Новости.

По убеждению правозащитницы, террористов и других преступников, которых при снятии моратория ждала бы смертная казнь, нужно изучать, чтобы вычислить сам механизм совершения подобных преступлений и предотвратить их в будущем.

«К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм», — высказалась Меркачева.

Обсуждение возможности снятия моратория на смертную казнь началось после террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его жертвами стали 139 человек, а ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

Адвокаты напоминали, что законы не имеют обратной силы, поэтому применить смертную казнь к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» нельзя.

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      Марк Леонов
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