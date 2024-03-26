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14:27, 26 марта 2024Мир

В США предсказали отчаянные действия Зеленского

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский пойдет на отчаянные действия

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на отчаянные действия из-за коллапса своего режима. Это предсказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted, сообщает РИА Новости.

Экс-советник сравнил режим Зеленского с раненым зверем. «В итоге он будет биться до последнего, вместо того чтобы сдаться и пойти на переговоры», — уточнил он.

Эксперт отметил, что украинский лидер готов идти на опасные шаги чтобы хоть как-то противостоять российской армии из-за безысходности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Ранее Макгрегор допустил причастность ЦРУ и службы разведки Великобритании MI6 к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, преступники могли быть «напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины.»

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      Виктория Кондратьева
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