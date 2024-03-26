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00:13, 26 марта 2024Мир

В США сообщили о неожиданном ударе России по ВСУ

Defense TV: планирующие бомбы ВКС РФ показали впечатляющие результаты на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Планирующие бомбы ВКС России неожиданно показали впечатляющие результаты в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил американский канал Defense TV.

В сообщении говорится, что такие боеприпасы стали источником боли для Украины. Об этом свидетельствуют удары под Купянском. Они стали особенно пугающими для ВСУ.

Такие боеприпасы, применяемые российской авиацией в зоне специальной военной операции (СВО), показали превосходные результат, заявили они.

Ранее были названы варианты вступления французской армии в конфликт на Украине.

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      Марина Совина
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