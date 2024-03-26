В США сообщили о неожиданном ударе России по ВСУ
Defense TV: планирующие бомбы ВКС РФ показали впечатляющие результаты на УкраинеСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Планирующие бомбы ВКС России неожиданно показали впечатляющие результаты в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил американский канал Defense TV.
В сообщении говорится, что такие боеприпасы стали источником боли для Украины. Об этом свидетельствуют удары под Купянском. Они стали особенно пугающими для ВСУ.
Такие боеприпасы, применяемые российской авиацией в зоне специальной военной операции (СВО), показали превосходные результат, заявили они.
Ранее были названы варианты вступления французской армии в конфликт на Украине.