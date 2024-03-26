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22:35, 26 марта 2024Интернет и СМИ

В Турции предупредили о риске войны России и Запада в Восточной Европе

Спикер Куртулмуш: конфликт на Украине может вылиться в войну между РФ и Западом

Фото: Umit Bektas / Reuters

Конфликт на Украине может вылиться в войну между Россией и Западом. Об этом предупредил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, передает агентство Anadolu.

Политик напомнил, что Москва и Киев были близки к подписанию мирного соглашения в Стамбуле, но оно было сорвано «определенными силами», не желающими прекращения конфликта. Теперь же существует риск распространения конфликта на Восточную Европу, и, возможно, на еще более обширную территорию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован Западом. По его словам, в этом ни у кого нет сомнений.

Глава российской дипломатии также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французского контингента на Украину. По мнению Лаврова, такие высказывания исходят из желания Макрона «понравиться» Соединенным Штатам.

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      Марина Совина
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