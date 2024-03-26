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04:28, 26 марта 2024Бывший СССР

В Запорожской области оценили размер санитарной зоны на границе с Украиной

Балицкий: санитарная зона на границе с Украиной должна составлять минимум 300 км

Евгений Балицкий. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС оценил размер санитарной зоны в субъектах России на границе с Украиной. По его словам, она должна составлять минимум 300 километров.

Он назвал логичным и правильным решение президента Владимира Путина о ее создании. Протяженность этого участка глава региона объяснил дальнобойностью немецких крылатых ракет Taurus.

«Наверное, это минимальная дистанция, которую нам необходимо установить для безопасности континентальной России и всех новых территорий, которые также сегодня являются составными частями Российской Федерации», — сказал Балицкий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины. Он отметил, что Россия, исходя из того, что говорит президент России Владимир Путин, должна нивелировать военный потенциал Киева и взять под контроль всю территорию четырех новых субъектов.

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      Марина Совина
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