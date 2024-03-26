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20:52, 26 марта 2024Россия

Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами в «Крокусе»

Воробьев: пострадавших под завалами после теракта в «Крокусе» нет
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пострадавших под завалами после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Губернатор опубликовал видеозапись, на которой спасатели доложили о завершении поисковых работ, уточнив, что пострадавших под завалами больше нет. Воробьев уточнил, что была обследована территория в более чем восьми тысяч квадратных метров.

«Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным. И очень важно знать, что рядом есть профессионалы, на которых всегда можно положиться», — сказал он, поблагодарив всех, кто принимал участие в разборах завалов: спасателей, кинологов, отряд «Центроспас» и центр «Лидер».

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Ранее МЧС дополнило список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 26 марта 20:00 по московскому времени, в список внесены 120 имен. Жертвами теракта числятся 144 человека, еще 182 пострадали.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

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      Варвара Кошечкина
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