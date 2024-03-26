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20:18, 26 марта 2024Бывший СССР

ВСУ построят новую линию обороны

ВСУ строят вторую линию обороны на подконтрольной Киеву части Херсонской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят вторую линию обороны на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Такую вторую линию обороны сооружаем на Херсонщине (…). Активно продолжается создание защитных рубежей. Строители работают ежедневно, без передышки и выходных», — написал Прокудин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о строительстве оборонительных сооружений в стране. По его словам, планируется возвести три защитные полосы протяженностью две тысячи километров.

В Днепропетровской области уже установили около семи тысяч «зубов дракона» — железобетонных противотанковых заграждений в виде пирамид.

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      Алевтина Запольская
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