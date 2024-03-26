ВСУ построят новую линию обороны

ВСУ строят вторую линию обороны на подконтрольной Киеву части Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят вторую линию обороны на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Такую вторую линию обороны сооружаем на Херсонщине (…). Активно продолжается создание защитных рубежей. Строители работают ежедневно, без передышки и выходных», — написал Прокудин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о строительстве оборонительных сооружений в стране. По его словам, планируется возвести три защитные полосы протяженностью две тысячи километров.

В Днепропетровской области уже установили около семи тысяч «зубов дракона» — железобетонных противотанковых заграждений в виде пирамид.

