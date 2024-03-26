Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции вызвал скандал

Выбор певицы Айи Накамуры для выступления на Олимпиаде во Франции вызвал споры

Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции в 2024 году вызвал скандал. Об этом сообщает New York Times.

Принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр предложили французской певице малийского происхождения Айе Накамуре, известной по треку Djadja, что вызвало споры в обществе. 63 процента французов проголосовали против выступления Накамуры, отметив, что музыка артистки не представляет Францию.

«Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, зук и ритмы афропопа», — говорится в материале.

После того как стало известно, что исполнительница может выступить на Олимпиаде, Накамура начала получать огромное количество расистских оскорблений, в результате чего полиция Франции начала расследование.

В материале также упомянули, что поток критики в адрес артистки, которая, возможно, споет на церемонии открытия, «отражает раскол Франции».

Ранее стало известно, что певица Полина Гагарина выступит на матче между футбольными сборными России и Парагвая.