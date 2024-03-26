Задержание перевозившей более 20 килограммов наркотиков женщины попало на видео

МВД: в Кирове из автомобиля женщины изъято более 20 килограммов наркотиков

На одном из железнодорожных переездов в Кирове полицейские обнаружили в автомобиле 39-летней женщины более 20 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Момент задержания и осмотра автомобиля попал на видео. По визуальным признакам задержанная находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения. В ведомстве предоставили оперативное видео.

Оперативники выяснили, что женщина занималась поставкой синтетических наркотиков из Москвы в Приволжский и Сибирский федеральные округа. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

На кадрах видно, как из светло-серой машины оперативники достают женщину в фиолетовой куртке. Затем показано, как правоохранители с собакой осматривают автомобиль. Далее снято, как оперативники разрезают большой синий мешок и достают из него полупрозрачные розовые упаковки с расфасованным белым порошком. Найденное раскладывают на асфальте.

По сообщению официального представителя МВД, в изъятых свертках находилось вещество, содержащее производное наркотического средства N-метилэфедрона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция изъяла 30 килограммов наркотиков у семейной пары.