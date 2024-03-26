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17:36, 26 марта 2024Мир

Захарова напомнила об отсутствии реакции США на атаки Украины против России

Захарова: США никогда не скрывали атаки Украины против России
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США никогда не скрывали атаки Украины против России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила об атаках Киева на Крымский мост. По словам депутата, ни одно слово об этом инциденте не прозвучало «с трибуны Госдепа или в зале Совета Безопасности от американского постпреда».

«По сути, все, что говорил Вашингтон, что творила эта команда либеральных демократов, должно быть расследовано с точки зрения поддержки терроризма на Украине», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила о невозможности поверить в непричастность Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холла». Она отметила, что нельзя верить словам США о непричастности Киева к теракту, если Запад в прошлом аплодировал экстремистам на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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