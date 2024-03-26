Захарова ответила США на слова о неверии в причастность Украины к теракту

Захарова: новость агентства Bloomberg об Украине является матерью всех фейков

Новость агентства Bloomberg о якобы неверии в причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» является матерью всех фейков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

«Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился "в окружении" Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова», — рассказала дипломат.

Она также добавила, что Патрушев и Бортников дали интервью на тему вовлеченности Украины в теракте.

Ранее Захарова заявила о невозможности поверить в непричастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что нельзя верить словам США о непричастности украинской стороны к теракту.