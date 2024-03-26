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17:11, 26 марта 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о желании Киева выслужиться перед французскими комендатурами

Захарова: Киев желает выслужиться перед французскими комендатурами

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Идея украинских властей освободить от налога на роскошь владельцев элитных автомобилей таких марок, как Ferrari и Rolls-Royce, говорит о желании «банды Владимира Зеленского выслужиться перед французскими комендатурами». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

«Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова назвала главной задачей ЕС «услужливо подносить патроны» Украине. Также она сказала, что США помогают Киеву не из любви к украинцам, а исходя из желания сохранить собственную гегемонию.

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      Максим Габриелян
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