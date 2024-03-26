Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 26 марта 2024Мир

Захарова заявила о фарсе в связи с отсрочкой экстрадиции Джулиана Ассанжа

Захарова: ситуация с отсрочкой экстрадиции Джулиана Ассанжа является фарсом

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ситуация с отсрочкой экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США является доказательством скатывания системы правосудия Великобритании в фарс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Все это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что британскому правосудию потребовалось 13 лет, чтобы принять решение в отношении Ассанжа. Она резюмировала, что произошедшее является «посмешищем на глазах у всего мира».

Ранее Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Судебная инстанция также постановила, что Ассанж может рассмотреть свою апелляцию на полном слушании.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Ранее судимый россиянин стал фигурантом дела за реабилитацию нацизма в сети

      Франция заявила о планах поставить Украине десятки САУ

      Мизулина дала рекомендации получающим сообщения о терактах россиянам

      Россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries и заснула полуобнаженной

      Украина атаковала еще один российский регион

      Ягудин оценил масштаб личности Плющенко

      Захарова заявила о фарсе в связи с отсрочкой экстрадиции Джулиана Ассанжа

      Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе» детей

      Невеста решила похвастаться богатством и вышла замуж в наряде из денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше