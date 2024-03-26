Захарова заявила о фарсе в связи с отсрочкой экстрадиции Джулиана Ассанжа
Ситуация с отсрочкой экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США является доказательством скатывания системы правосудия Великобритании в фарс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.
«Все это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции», — рассказала дипломат.
Захарова также подчеркнула, что британскому правосудию потребовалось 13 лет, чтобы принять решение в отношении Ассанжа. Она резюмировала, что произошедшее является «посмешищем на глазах у всего мира».
Ранее Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Судебная инстанция также постановила, что Ассанж может рассмотреть свою апелляцию на полном слушании.