Женщина отказалась от стрижки ногтей на 35 лет и показала результат

Пользовательница сети с никнеймом @goldeeceelocs10 отказалась от стрижки ногтей на 35 лет и показала результат. Соответствующие публикации появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 62-летняя женщина рассказала, что перестала укорачивать ногтевые пластины в возрасте 27 лет. В подтверждение она продемонстрировала на камеру чрезмерно длинные ногти с разнообразными яркими узорами. По словам блогерши, в течение 34 лет, до выхода на пенсию, она работала в Почтовой службе США, несмотря на указанную особенность внешности.

При этом юзерша отметила, что родилась с вызванным дефицитом железа в организме заболеванием — койлонихией, при которой ногти деформируются и приобретают ложкообразную форму. По этой причине они выросли прямыми, а не скрученными, как у людей без данного недуга в подобных случаях.

В марте сообщалось, что блогерша Алауна Роби из США отказалась от бритья подмышек и нашла неожиданное преимущество.