Жители российского региона пожаловались на свалку в лесу после демонтажа лифта

Жители челябинского села пожаловались на свалку в лесу после демонтажа лифта

Жители сел Черновское и Кундравы Челябинской области пожаловались на то, что в лесу неподалеку от их мест жительства после демонтажа лифта образовалась свалка. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

На фотографиях, сделанных местными жителями, можно увидеть большое количество мусора в мешках, а также дверь от демонтированного лифта прямо на лесной поляне. «На двери лифта написано, что он был демонтирован по улице Академика Павлова, 33. Под растаявшим снегом начали показываться трупы животных — барана и кошки», — рассказала одна из сельчанок. Женщина призвала местные власти ликвидировать незаконную свалку.

Днем ранее стало известно, что жители Липецка пожаловались президенту на залежи мусора на контейнерных площадках.