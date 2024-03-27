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00:56, 27 марта 2024Силовые структуры

Адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» начали поступать угрозы

МК: адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» угрожают отрезать уши
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Адвокатам по назначению, защищающим обвиняемых в совершении теракта в подмосковном ««Крокус Сити Холле»», начали поступать угрозы. Об этом в колонке для «Московского комсомольца» («МК») написала член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, от них требуют отказаться от участия в процессе, грозя «отрезать уши» и расправиться с родными. При этом, поясняет правозащитник, адвокат практически не имеет возможности выйти из дела.

После задержания в сети появилось видео, на котором одному из подозреваемых отрезают ухо. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пытки в отношении задержанных недопустимы.

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Все исполнители теракта были задержаны в Брянской области — они пытались вырваться из России на территорию Украины на автомобиле.

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      Марина Совина
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