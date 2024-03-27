«Чайхана» вероятного пособника террористов из «Крокуса» закрылась

Закрыто кафе «Чайхана» подозреваемого в теракте в «Крокусе» Касимова

Кафе «Чайхана», предполагаемый владелец которой Алишер Касимов был арестован по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», не работает. Об этом сообщило РИА Новости.

Уроженец Киргизии с российским гражданством, которого 26 февраля взяли под стражу в Басманном суде, заявил о своей невиновности. По его словам, он не знал о планах террористов.

Касимов сдал двухкомнатную квартиру обвиняемым в совершении теракта. Объявление о сдаче он разместил на популярной площадке. В результате квартиру арендовал гражданин Таджикистана Фаридуни.

У Касимова трое малолетних детей и жена. Кроме того, у него открыто ИП с широким спектром деятельности. Он мог заниматься ресторанным бизнесом, доставкой продуктов, торговлей, лизингом и другим.