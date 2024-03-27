Франция захотела запросить заседание СБ ООН по исполнению резолюции по Газе
Франция может запросить заседание Совбеза ООН по исполнению резолюции по Газе
Франция следит за происходящим в секторе Газа и может запросить заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, чтобы обсудить исполнение резолюции о прекращении огня в палестинском анклаве. Об этом сообщил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, его слова передает ТАСС.
«Я могу вскоре запросить еще одно заседание», — заявил де Ривьер, отметив заинтересованность его страны в соблюдении резолюции СБ ООН.
25 марта Совбез принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана.