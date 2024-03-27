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13:22, 27 марта 2024Мир

Глава Пентагона потребовал от Израиля переместить мирных жителей из Рафаха

Bloomberg: глава Пентагона потребовал, чтобы Израиль переместил людей из Рафаха

Фото: Uwe Anspach / Globallookpress.com

Израиль должен переместить в безопасное место более миллиона мирных жителей перед началом военной операции в городе Рафах. Этого глава Пентагона Ллойд Остин потребовал от министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя минобороны США.

«Остин подчеркнул, что Израиль должен переместить более миллиона мирных жителей, укрывающихся в Рафахе, в безопасное место перед началом там атаки против сил [радикального палестинского движения] ХАМАС», — приводит слова источника агентство.

Уточняется, что Остин провел встречу с израильским коллегой 26 марта в США. В ходе разговора Галлант заявил, что Израиль атакован с «семи разных фронтов».

Ранее стало известно, что протестующие забросали навозом дом главы Пентагона.

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      Виктория Кондратьева
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