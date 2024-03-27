Проблему неисправимой уязвимости компьютеров Apple решили

The Register: специалисты нашли способ защитить компьютеры от атаки GoFetch

Специалисты по безопасности предложили решение проблемы уязвимости GoFetch на компьютерах Mac. Об этом сообщает издание The Register.

Журналисты медиа напомнили об атаке GoFetch, которой оказались подвержены все компьютеры Mac на базе процессоров Apple Silicon. Атака, основанная на функции аппаратной оптимизации с предварительным выбором данных (DPM), позволяет похищать данные. В материале говорится, что найден способ защитить девайс от неисправимой уязвимости.

В первую очередь специалисты отметили, что на чипе M3 функцию DPM можно просто отключить, решив таким образом проблему. На процессорах M1 и M2 это сделать невозможно. Однако известно, что уязвимость связана с ядрами Firestorm. По словам экспертов, если настроить работу DPM на ядра Icestorm, то проблема будет решена.

«Запуск процессов на ядрах Icestorm, ориентированных на эффективность, обязательно будет медленнее, но по крайней мере это будет безопасно», — подчеркнули авторы. Журналисты отметили, что ожидают патчей от Apple.

В начале февраля энтузиасты создали первый эксплойт для гарнитуры Apple Vision Pro. Аспирант Массачусетского технологического института (MIT) Джозеф Равичандран заявил, что на ее основе может быть создан джейлбрейк для AR-очков.