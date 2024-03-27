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13:20, 27 марта 2024Ценности

Хирург Хайдаров отреагировал на новость о закрытии клиники из-за смерти пациента

Хирург Хайдаров: о приостановлении работы клиники IQ Plastique речи не идет

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров отреагировал на новость о возможном закрытии клиники IQ Plastique из-за смерти пациента. Соответствующий комментарий приводит Super.ru.

По его словам, ни о каком приостановлении работы медицинского учреждения речи не идет. «Это вброс, потому что по тем пунктам нарушения (...) идет наказание в виде штрафа», — заявил он.

В свою очередь, медицинский юрист IQ Plastique Кристина Высоцкая также указала на недостоверность информации. Специалист рассказала, что по результатам проверки, которая была проведена Росздравнадзором с 6 по 7 февраля, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении. «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может согласиться или не согласиться с указанными в протоколе нарушениями, возражать против них», — отметила Высоцкая.

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Собеседница портала добавила, что часть нарушений была устранена, но с другой — клиника не согласилась и направила возражения в адрес ведомства.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор потребовал привлечь к ответственности хирурга Тимура Хайдарова, в клинике которого 16 февраля провели операцию по шунтированию желудка продюсеру и безнесмену Петру Гаврилову. Через три дня после выписки пациент почувствовал себя плохо — 20 февраля он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он впал в кому и умер.

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      Карина Черных
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