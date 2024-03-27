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20:05, 27 марта 2024Из жизни

Хитрый мужчина незаметно заставил жену похудеть ради секса

Фото: Unsplash

Мужчина хитрым способом вернул в свою жизнь секс. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

Пользователь с ником r/redditonwiki поделился историей, как ему удалось одновременно вернуть секс в супружескую жизнь и побудить жену начать худеть. «Раньше мы с женой часто занимались сексом, но со временем ее либидо почти исчезло. По совпадению, это произошло, когда она немного набрала вес. Меня не особо волновали килограммы, она все равно выглядела мило, хоть и стала немного пухленькой. Но мне хотелось больше заниматься сексом. Я слышал, что либидо частично связано с физическим и психическим здоровьем», — рассказал мужчина.

Тогда он решил начать действовать, но не напрямую. Он не стал ничего говорить жене напрямую. Вместо этого он начал наливать ей диетическую газировку вместо обычной, покупать более здоровые перекусы и снеки, а также выбирать рестораны в таких местах, куда нужно было долго идти пешком. Постепенно женщина начала худеть. Муж стал чаще делать ей комплименты, и это придало ей мотивацию самостоятельно включиться в процесс похудения.

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Спустя время, в жизнь пары вернулся секс. Причем либидо жены не просто вернулось к прежнему уровню, но даже выросло. Замотивированная изменениями в образе жизни женщина приняла решение все же получить высшее образование: до этого она училась в институте, но не закончила его. Автор поста признался, что, может, он и «мерзавец», что хитростью заставил ее похудеть, но все равно счастлив, что психологическое и физическое состояние его жены значительно улучшилось.

Часть пользователей упрекнула автора поста, что все его усилия были связаны лишь с желанием секса. Другие пришли к выводу, что женщине просто не хватало любви и комплиментов, поэтому перемена в поведении мужа подарила ей мотивацию.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Руанды изолировался от мира на 55 лет из-за страха перед женщинами. Он остался девственником и никогда имел романтических отношений.

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      Антонина Черташ
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