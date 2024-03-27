Из больниц выписали 76 пострадавших в «Крокусе»
Мурашко: из больниц выписали 75 взрослых и ребенка, пострадавших в «Крокусе»
Из больниц выписали 75 взрослых и одного ребенка, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.
«Выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, под наблюдение врачей», — сказал министр.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время доклада президенту страны Владимиру Путину отчитывался о 182 пострадавших.
Материалы по теме:
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»:главные кадры нападения террористов и спасения людей
22 марта 2024
22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.
На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.