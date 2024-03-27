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13:29, 27 марта 2024Россия

Из больниц выписали 76 пострадавших в «Крокусе»

Мурашко: из больниц выписали 75 взрослых и ребенка, пострадавших в «Крокусе»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Из больниц выписали 75 взрослых и одного ребенка, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, под наблюдение врачей», — сказал министр.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время доклада президенту страны Владимиру Путину отчитывался о 182 пострадавших.

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22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

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