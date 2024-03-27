Из Google Play пропало приложение Mir Pay

Приложение Mir Pay стало недоступно в магазине Google Play для Android

Из магазина приложений для устройств на базе операционной системы Android Google Play пропало приложение Mir Pay. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Также в онлайн-магазине стали недоступны приложения СБПэй и «Привет МИР».

При этом сообщается, что в магазине AppGallery приложения доступны для скачивания.

Ранее стало известно, что компания Samsung объявила, что функция бесконтактной оплаты с помощью сервиса Samsung Pay перестанет работать в России.

Отмечалось, что владельцы устройств Samsung с 3 апреля не смогут использовать карты платежной системы «Мир» в сервисе бесконтактной оплаты. При в справочном центре Samsung Pay подчеркнули, что он продолжит работу в Белоруссии.

До этого сообщалось, что из онлайн-магазинов AppStore и Google Play пропало приложение «Автодор», позволяющее оплачивать проезд по платным трассам.