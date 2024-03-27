Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:38, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Из Google Play пропало приложение Mir Pay

Приложение Mir Pay стало недоступно в магазине Google Play для Android

Фото: Артем Соболев / Globallookpress.com

Из магазина приложений для устройств на базе операционной системы Android Google Play пропало приложение Mir Pay. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Также в онлайн-магазине стали недоступны приложения СБПэй и «Привет МИР».

При этом сообщается, что в магазине AppGallery приложения доступны для скачивания.

Ранее стало известно, что компания Samsung объявила, что функция бесконтактной оплаты с помощью сервиса Samsung Pay перестанет работать в России.

Отмечалось, что владельцы устройств Samsung с 3 апреля не смогут использовать карты платежной системы «Мир» в сервисе бесконтактной оплаты. При в справочном центре Samsung Pay подчеркнули, что он продолжит работу в Белоруссии.

До этого сообщалось, что из онлайн-магазинов AppStore и Google Play пропало приложение «Автодор», позволяющее оплачивать проезд по платным трассам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Против крымчанки возбудили дело за комментарии о российских военных

      Россиянам напомнили о возможности бесплатно получить психологическую помощь

      В США признали неработающей «безупречную» миссию по защите Красного моря

      Обнаружена способствующая долголетию мутация

      Хавьер Милей пообещал уволить 70 тысяч аргентинских чиновников

      В Индии ответили на замечания США по внутренним делам страны

      Раскрыты приводящие к ухудшению состояния кожи популярные тренды

      Из Google Play пропало приложение Mir Pay

      Раскрыта реакция Пугачевой на возможное признание ее иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше