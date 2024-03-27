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11:46, 27 марта 2024Наука и техника

Платежный сервис Samsung Pay перестанет работать в России

Платежи с российских карт в Samsung Pay перестанут работать с 3 апреля

Фото: Unsplash

Южнокорейская компания Samsung прекратит проводить бесконтактную оплату через российские банковские карты. Об этом сообщается на сайте компании.

В корпорации сообщили, что с 3 апреля 2024 года клиенты не смогут использовать карты платежной системы «Мир» в Samsung Pay. Samsung Pay — сервис бесконтактных платежей, работающий с техникой Samsung.

Также текущие пользователи платежного сервиса не смогут добавлять новые банковские карты. Все ранее загруженные платежные карты будут недоступны. При этом возможность пользоваться клубными картами и картами постоянного клиента останется. Фактически Samsung Pay перестанет работать в России с 3 апреля.

В справочном разделе Samsung Pay уточняется, что платежный сервис продолжит полноценную работу в Белоруссии. «Вы можете добавлять и использовать в Samsung Pay карточки Visa и Mastercard наших банков-партнеров из Республики Беларусь», — отметили представители компании.

В конце марта стало известно, что владельцам Qiwi-кошельков упростили подачу заявлений на возврат денег. Пользователи должны будут указать свои банковские реквизиты, загрузить скан-копию паспорта и подписать требование кодом, полученным в СМС-сообщении.

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      Андрей Ставицкий
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