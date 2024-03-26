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14:27, 26 марта 2024Экономика

Владельцам Qiwi-кошельков упростили подачу заявлений на возврат денег

Заявления владельцев Qiwi-кошельков начали принимать в личном кабинете сервиса

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), назначенное Центробанком временной администрацией Киви Банка, с 26 марта начало прием заявлений владельцев Qiwi-кошельков о включении в реестр требований кредиторов организации через личный кабинет платежного сервиса Qiwi.

Как заявили в АСВ, чтобы воспользоваться возможностью упростить подачу документов, нужно авторизоваться на сайте банка при помощи имеющихся логина и пароля, заполнить заявление, указав свои банковские реквизиты, загрузить скан-копию паспорта и подписать требование кодом, полученным в СМС-сообщении.

Отмечается, что сделать это смогут совершеннолетние россияне, ранее прошедшие упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса.

Лицензию у Киви Банка отозвали 21 февраля. В тот же день стало известно, что владельцы электронных кошельков организации получат возможность вернуть хранящиеся на них средства, хотя эти деньги и не застрахованы в системе страхования вкладов. В ЦБ предварительно сообщали, что у Киви Банка достаточно денег. Профицит денежных средств у него составляет более 28 миллиардов рублей и этого должно хватить на покрытие обязательств, писал РБК со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

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      Дмитрий Воронин
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