Владельцам Qiwi-кошельков упростили подачу заявлений на возврат денег

Заявления владельцев Qiwi-кошельков начали принимать в личном кабинете сервиса

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), назначенное Центробанком временной администрацией Киви Банка, с 26 марта начало прием заявлений владельцев Qiwi-кошельков о включении в реестр требований кредиторов организации через личный кабинет платежного сервиса Qiwi.

Как заявили в АСВ, чтобы воспользоваться возможностью упростить подачу документов, нужно авторизоваться на сайте банка при помощи имеющихся логина и пароля, заполнить заявление, указав свои банковские реквизиты, загрузить скан-копию паспорта и подписать требование кодом, полученным в СМС-сообщении.

Отмечается, что сделать это смогут совершеннолетние россияне, ранее прошедшие упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса.

Лицензию у Киви Банка отозвали 21 февраля. В тот же день стало известно, что владельцы электронных кошельков организации получат возможность вернуть хранящиеся на них средства, хотя эти деньги и не застрахованы в системе страхования вкладов. В ЦБ предварительно сообщали, что у Киви Банка достаточно денег. Профицит денежных средств у него составляет более 28 миллиардов рублей и этого должно хватить на покрытие обязательств, писал РБК со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.