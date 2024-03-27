Уничтоженный «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

РБК: концертный зал «Крокус Сити Холл» находился в залоге у Газпромбанка

Концертный зал «Крокус Сити Холл», который полностью уничтожен огнем в результате пожара после теракта, находился в залоге у Газпромбанка. Об этом со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сообщает РБК.

Здание площадью свыше 38 тысяч квадратных метров было заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, а обременение на недвижимость действительно до 24 декабря 2032 года. При этом в залог банку помещение попало в результате переуступки в декабре 2022 года, после чего договор перезаключался.

Как отмечает независимый аналитик Андрей Бархота, несмотря на очень существенные повреждения, нельзя сказать, что здание совсем ничего не стоит. Он оценил цену актива в 20-30 процентов от первоначальной за счет земли и уцелевших строений. в

В свою очередь эксперт по вопросам банковской отчетности и управления банковскими рисками Сергей Неклюдов отметил, что банк может потребовать от Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова, владельца комплекса, дополнительного залога на кредит или же замены залога.

По его словам, такой механизм, как правило, прописывается в кредитном договоре. Банкам он нужен для сохранения качества кредитного портфеля и позволяет избежать расходов на создание дополнительных резервов.