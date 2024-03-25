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07:31, 25 марта 2024Экономика

Сроки восстановления «Крокус Сити Холла» оценили

«Ведомости»: восстановление «Крокус Сити Холла» займет от года до пяти лет
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Восстановление концертного зала «Крокус Сити Холл» от последствий теракта займет от года до пяти лет. Об этом заявили опрошенные газетов «Ведомости» эксперты.

По словам владельца Crocus Group Араза Агаларова, восстановление инфраструктуры позволит сохранить тысячи рабочих мест для сотрудников компании. Однако для оценки ущерба и возможности реконструкции потребуется время и «анализ разных сценариев».

Как заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, в результате пожара пострадало примерно 13 тысяч квадратных метров «Крокуса». Для восстановления придется демонтировать до основания практически все конструкции и возвести их заново, и на эти работы уйдет порядка года. Для отстройки некогда самого дорогого и оснащенного концертного зала в стране потребуется около четыре-пяти лет — так оценил сроки работ коммерческий директор девелоперской компании Optima Development Дмитрий Голев. Стоимость восстановительных работ составит более девяти миллиардов рублей, а с учетом закупки оборудования — еще больше, добавила управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф. По мнению руководителя департамента рынков капитала Commonwealth Partnership Алан Балоев, на восстановление концертного зала понадобится 12–15 миллиардов рублей.

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В Союзе торговых центров (СТЦ) России подсчитали, что реконструкция «Крокуса» после теракта начнется не раньше весны 2025 года. Сумма ущерба составила от 6 до 12 миллиардов рублей, точные цифры специалисты пообещали назвать после обследования здания.

Концертный зал, в котором 22 марта произошел теракт, был застрахован в «Ингосстрахе». Компания пообещала, что выполнит перед «Крокусом» все свои обязательства в соответствии с договором страхования. По мнению экспертов, в страховое покрытие могли входить как стены и несущие конструкции объекта, так и его содержимое. Концертное оборудование могло быть застраховано по отдельному договору, в этом случае страхователями выступают организаторы концерта, добавили опрошенные представители отрасли.

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      Вячеслав Агапов
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