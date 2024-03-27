Легионер «Локомотива» рассказал о восприятии русских на Западе

Легионер «Локомотива» Митай заявил, что на Западе русских считают суровыми

Албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай рассказал о восприятии русских на Западе. Его слова приводит Sport24.

«Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни — суровые, жесткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился вдребезги в первый же мой день в России», — заявил футболист. Легионер отметил, что считает русский народ очень душевным и дружелюбным.

Митай также признался, что ему нравится жить в Москве. «Лучше многих других европейских столиц. В Москве самые вкусные рестораны, в которых я когда-либо бывал», — рассказал он.

20-летний Митай перешел в «Локомотив» в августе 2022 года. Всего в составе столичного клуба он провел 37 матчей, не отметившись результативными действиями.