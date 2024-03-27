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19:58, 27 марта 2024Культура

На концерте «Пикника» в Петербурге почтили память жертв теракта в Подмосковье

Концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге начался с минуты молчания
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

На концерте группы «Пикник» в Санкт-Петербурге почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Благотворительный концерт музыкального коллектива в Большом концертном зале «Октябрьский» начался с минуты молчания в память о погибших и пострадавших. Весь зал встал.

Ранее стало известно, что на концерте группы в Санкт-Петербурге будут действовать усиленные меры безопасности. Часть желавших посетить мероприятие сдала билеты после теракта в «Крокус Сити Холле», однако на выступлении все равно прогнозировался аншлаг.

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали несколько сотен человек.

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      Мария Рюрикова
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