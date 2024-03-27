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12:19, 27 марта 2024Россия

На складе Wildberries под Москвой начали задерживать мигрантов

Shot: на складе Wildberries в Электростали начали задерживать мигрантов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На складе Wildberries в подмосковной Электростали начали задерживать мигрантов, которые нарушили правила пребывания в России. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, в ходе рейда Росгвардия и полиция уже задержали более десяти работников маркетплейса. На опубликованных в сети кадрах видно, что возле здания дежурят сотрудники правопорядка.

Как отметили работники Wildberries, оперативники проверяют, кто стоит на воинском учете, а кто из них уклоняется. У мужчин требуют военные билеты и другие документы.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб призвала МВД России изучить идею усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

О нападении на «Крокус Сити Холл» стало известно 22 марта. Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. Когда начался пожар, они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и поспешили скрыться. Впоследствии их удалось задержать в Брянской области.

Согласно последним официальным данным, жертвами теракта стали 139 человек. При этом еще 360 пострадали.

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      Анна Щербакова
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