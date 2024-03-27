Назван кандидат на пост главного тренера хоккейного ЦСКА

«Чемпионат»: тренер Илья Воробьев возглавит хоккейный ЦСКА вместо Федорова

Российский специалист Илья Воробьев стал кандидатом на пост главного тренера хоккейного ЦСКА. Его имя называет «Чемпионат».

По информации источника, Воробьев возглавит армейский клуб вместо Сергея Федорова. Контракт последнего с ЦСКА истекает 30 апреля 2024 года.

В этом сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Команда проиграла серию ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4.

Под руководством Федорова ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в двух сезонах подряд. До работы в команде он не работал главным тренером в хоккейных клубах. Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна и один раз — в должности главного тренера команды.