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15:33, 27 марта 2024Забота о себе

Названа неожиданная польза плавленых сырков

Эксперт по молочным продуктам Гучок: плавленый сыр помогает оставаться в тонусе

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Плавленый сыр полезен для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Кроме того, он помогает оставаться в тонусе в течение нескольких часов. Об этой неожиданной пользе молочного продукта рассказала доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист назвала плавленые сырки ценными источниками белка, необходимого для роста и развития мышц. По ее словам, в отличие от обычного сыра, белок из плавленых сортов усваиваются в организме полностью — на все 100 процентов. Это делает продукт особенно питательным и полезным для мышц, костей и кожи, говорит Гучок.

Эксперт по производству молочных продуктов добавила, что лучше всего есть плавленые сырки на завтрак. Она объяснила, что, поскольку в них содержится много жира, они способны обеспечить организм энергией на несколько часов. Однако Гучок предупредила, что есть плавленые сырки в больших количествах не рекомендуется, также их не стоит есть людям с непереносимостью лактозы.

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Специалист призвала обращать внимание на цену и состав продукта — качественный плавленый сыр не может стоить слишком дешево и содержать искусственные химические добавки.

Ранее диетолог Татьяна Залетова призвала каждый день съедать одно-два яблока, чтобы поддержать работу печени. Она объяснила, что полифенолы, которые содержатся в яблоках, помогают организму избавляться от токсичных веществ.

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      Екатерина Улитина
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