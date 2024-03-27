Названа неожиданная польза плавленых сырков

Эксперт по молочным продуктам Гучок: плавленый сыр помогает оставаться в тонусе

Плавленый сыр полезен для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Кроме того, он помогает оставаться в тонусе в течение нескольких часов. Об этой неожиданной пользе молочного продукта рассказала доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист назвала плавленые сырки ценными источниками белка, необходимого для роста и развития мышц. По ее словам, в отличие от обычного сыра, белок из плавленых сортов усваиваются в организме полностью — на все 100 процентов. Это делает продукт особенно питательным и полезным для мышц, костей и кожи, говорит Гучок.

Эксперт по производству молочных продуктов добавила, что лучше всего есть плавленые сырки на завтрак. Она объяснила, что, поскольку в них содержится много жира, они способны обеспечить организм энергией на несколько часов. Однако Гучок предупредила, что есть плавленые сырки в больших количествах не рекомендуется, также их не стоит есть людям с непереносимостью лактозы.

Специалист призвала обращать внимание на цену и состав продукта — качественный плавленый сыр не может стоить слишком дешево и содержать искусственные химические добавки.

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