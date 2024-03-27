Названы причины рекордного обрушения японской валюты

Bloomberg: рекордное падение курса иены связано с разницей в процентных ставках

Падение курса иены до минимума с 1990 года во многом связано с ожиданиями рынка, что разница в процентных ставках между Японией и США останется значительной даже после состоявшегося на прошлой неделе повышения ключевой ставки в стране. Так о причинах обрушения японской валюты пишет Bloomberg.

Представители Минфина, Центробанка и Агентства финансовых услуг Японии провели в связи с рекордным падением нацвалюты незапланированную встречу, по итогам которой власти указали на спекулятивные основания нынешнего колебания курса, не исключив никаких вариантов действий.

Как отмечает агентство, смелые действия, о возможности которых, в частности, заявил министр финансов Сюничи Судзуки, обычно интерпретируются как валютные интервенции, то есть крайнее редкое для Японии прямое вмешательство на валютный рынок.

Курс иены стал снижаться после решения Центробанка о первом за 17 лет повышении ключевой ставки, в результате которого ее значение впервые с 2016 года перестало быть отрицательным. Эксперты допускали прямое вмешательство властей в случае, если стоимость нацвалюты продолжит обновлять минимумы.