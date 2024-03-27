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16:54, 27 марта 2024Наука и техника

Чипированный Маском человек рассказал об изменениях в жизни

Чипированный Neuralink Нолан Арбо рассказал, как имплант изменил его жизнь

Фото: Unsplash

29-летний Нолан Арбо, который оказался первым пациентом с имплантом Neuralink, рассказал о своих впечатлениях. Об этом Арбо сообщил в своем X.

Ранее Neuralink провела презентацию, на которой присутствовал первый чипированный человек Нолан Арбо. Запись трансляции доступна в аккаунте пациента. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, а также смог завести себе профиль в X и отправлять сообщения силой мысли.

Арбо признался, что читал новости о том, что в ходе испытаний импланта сотрудники компании Илона Маска якобы плохо обращались с обезъянами. «Теперь всем, кто так считает, я готов ответить "Вы сборище идиотов"», — пошутил пациент. По его словам, чипирование сильно изменило его жизнь.

Парализованный ниже плеч Нолан Арбо рассказал, что после чипирования он смог не только управлять компьютером, но и играть в видеоигры. По его словам, после операции он несколько часов играл в Civilization VI. «Впереди еще много работы, но имплант уже изменил мою жизнь», — подчеркнул Арбо.

В конце марта компания Neuralink показала видео, на котором первый чипированный человек играл в шахматы силой мысли. Пациент был парализован около 8 лет назад.

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      Андрей Ставицкий
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