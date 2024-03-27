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21:03, 27 марта 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способ найти идеального партнера

Фото: Unsplash

Чтобы найти идеального партнера, нужно четко представлять, какими качествами он должен обладать, считает клинический психолог медицинского центра «Медскан» Геляна Ширикинова. Способ построить крепкие отношения она раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Ширикинова объяснила, что список четких критериев, которыми должен обладать партнер, поможет не тратить время на неподходящих кандидатов. Вместе с этим, по мнению психолога, не стоит завышать требования к потенциальному избраннику. «Нельзя требовать от партнера качеств, не имея их у себя и ничего не предлагая взамен. Например, у человека есть потребность в образованном партнере, но при этом он сам не желает учиться. В таких случаях в быту говорят: выбирай себе ровню», — отметила Ширикинова.

Кроме того, психолог посоветовала искать для отношений человека со схожими ценностями и интересами. По ее словам, это поможет паре в будущем ставить перед собой общие цели и добиваться их совместными усилиями.

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      Екатерина Улитина
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