Россиянам раскрыли способ найти идеального партнера

Чтобы найти идеального партнера, нужно четко представлять, какими качествами он должен обладать, считает клинический психолог медицинского центра «Медскан» Геляна Ширикинова. Способ построить крепкие отношения она раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Ширикинова объяснила, что список четких критериев, которыми должен обладать партнер, поможет не тратить время на неподходящих кандидатов. Вместе с этим, по мнению психолога, не стоит завышать требования к потенциальному избраннику. «Нельзя требовать от партнера качеств, не имея их у себя и ничего не предлагая взамен. Например, у человека есть потребность в образованном партнере, но при этом он сам не желает учиться. В таких случаях в быту говорят: выбирай себе ровню», — отметила Ширикинова.

Кроме того, психолог посоветовала искать для отношений человека со схожими ценностями и интересами. По ее словам, это поможет паре в будущем ставить перед собой общие цели и добиваться их совместными усилиями.

Ранее психолог Дарья Дугенцова указала на частую ошибку, провоцирующую ссоры и усугубляющую конфликт между партнерами. По ее мнению, стремление любыми средствами доказать свою правоту разрушает любые отношения.