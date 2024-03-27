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00:45, 27 марта 2024Спорт

Сборная Украины по футболу вышла в финальную часть Евро-2024

Сборная Украины по футболу обыграла Исландию вышла в финальную часть Евро-2024

Фото: MAGO/Herbertz / Nico Herbertz / Global Look Press

Сборная Украины обыграла Исландию в финале квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 марта, во Вроцлаве и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. На гол Альберта Гудмундссона подопечные Сергея Реброва ответили мячами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

На групповом этапе чемпионата Европы Украина сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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      Алексей Гусев
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