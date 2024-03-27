Слова президента Сербии об угрозе стране объяснили

Политолог Блохин: говоря об угрозе Сербии, Вучич мог иметь в виду Запад

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал «Ленте.ру» слова президента Сербии Александа Вучича, который ранее предупредил страну о серьезной угрозе. По мнению Блохина, говоря об этой опасности, сербский лидер мог иметь в виду давление Запада.

Ранее Вучич заявил, что Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Президент рассказал, что в течение последних двух дней он получил новости, о которых ему тяжело говорить.

Блохин подчеркнул, что озвученная сербским лидером возможная угроза может быть связана с политической позицией страны по отношению к западному миру. Блохин назвал действия Запада попыткой «дисциплинировать» Белград.

«Сербы на перманентной основе находятся в критическом состоянии, потому что Запад постоянно оказывает на них давление, и Сербия находится далеко от России, но демонстрирует пророссийскую линию, что вызывает у Запада ненависть, который пытается страну "дисциплинировать". Сербия окружена врагами, и Запад пытается либо оказать экономическое санкционное давление на Сербию, либо военно-политическое», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Слова политиков можно по-разному интерпретировать, но, думаю, речь о внешнем давлении со стороны Запада Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

19 марта Вучич рассказал президенту России Владимиру Путину о политических вызовах, стоящих перед Сербией, а также объяснил тяжесть ситуации, с которой сталкивается сербский народ в Косово и Метохии. Об этом он написал в письме с поздравлением с победой на выборах.