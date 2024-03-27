Швеция отказалась обучать солдат ВСУ на Украине

Глава МИД Билльстрем: Швеция не планирует обучать солдат ВСУ на Украине

Стокгольм не планирует обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в интервью порталу Euractiv.

«Что касается предложения Франции об обучении украинских военных на Украине, то Швеция его не рассматривает», — заявил глава МИД.

Билльстрем также намекнул, что Стокгольм считает обсуждение возможной отправки военных на Украину «несвоевременным и отвлекающим».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку европейских войск для поддержки ВСУ. 15 марта он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.