Бывший заместитель российского министра осужден на пять лет за хищение миллионов

Экс-замглавы Минэнерго Тихонов получил 5 лет и 4 месяца за хищение 603 млн руб

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, проходившего по уголовному делу о хищении 603 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденному также назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Суд запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 14 лет после отбытия наказания.

После оглашения приговора Тихонов был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока под следствием в СИЗО. Он должен выплатить Минэнерго 271 миллион 852 тысяч рублей по гражданскому иску, который был удовлетворен судом.

По версии следствия, Тихонов и бизнесмен Владимир Макаров руководили преступной группой из десяти человек, которая в 2014-2018 годах похитила бюджетные средства Минэнерго при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Тихонова арестовали в сентябре 2020 года.