Сумма хищений в деле замглавы Минэнерго выросла до 700 миллионов рублей

Следователи завершили расследование дела о мошенничестве против замглавы Минэнерго России Анатолия Тихонова, его супруги и ряда сообщников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сумма хищений в уголовном деле выросла до 700 миллионов рублей.

По версии следствия, Анатолий Тихонов и бизнесмен Владимир Макаров руководили преступной группой из десяти человек, которая в 2014-2018 годах похитила бюджетные средства Минэнерго при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Заниматься разработкой государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса было поручено «Российскому энергетическому агентству», которое на тот момент возглавлял Тихонов. Компании выделили более 960 миллионов рублей, из которых уже на начальном этапе было похищено около 96 миллионов и отмыто 67.

Кроме того, как полагают следователи, преступная группа организовала подписание договора на проведение конструкторских работ с одним из крупнейших разработчиков в сфере IT-услуг в России. Сделка обошлась в 607 миллионов рублей. Однако на деле работы проводились в той же компании бывшего главы Минэнерго.

Впоследствии Тихонов подготовил документы о сдаче-приемке информационной системы, которая, как уверяют следователи, оказалась неработоспособной.

Участников преступной группы обвинили по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ и части 4 статьи 174.1 («Отмывание денежных средств в особо крупном размере») УК РФ.